Italia-Argentina a Wembley in tinta nerazzurra: la sfida Pessina-Gomez

La chiamano Finalissima , quasi una beffa: per gli azzurri di Mancini Italia-Argentina di mercoledì primo giugno, alle 20,45 a Wembley, sarà poco più di un’amichevole intrisa d’amarcord. Nello stadio dove poco meno di un anno fa l’Italia vinse gli Europei riscoprendo le notti magiche, stavolta sarà in palio poco più dell’orgoglio e nemmeno un ponte con vista sul futuro, dato che quello azzurro non passerà dalla casella Mondiali 2022. «Si chiude un ciclo, dalla gara successiva inseriremo giovani per il futuro», ha detto infatti Mancini nei giorni scorsi, presentando la partita come l’ultimo tributo ai protagonisti dell’Europeo.

Sliding doors Atalanta: Pessina contro Gomez

Ma un po’ di nerazzurro Atalanta farà comunque capolino in questa lussuosa passerella londinese. È la sfida a distanza tra Matteo Pessina e Alejandro «Papu» Gomez, con l’altro grande ex nerazzurro d’Argentina, Cristian Romero, sullo sfondo. A prescindere dalla presenza in campo di Pessina (probabile) e Gomez (possibile) a Wembley, la loro Italia-Argentina sarà un salto nel passato, un sequel dello sliding doors del gennaio 2021, quando il Papu e l’Atalanta si dissero traumaticamente addio. Nell’Atalanta del post-Gomez fu proprio Pessina a mettersene sulle spalle l’eredità, declinandone a modo suo il ruolo e il carisma. Mentre Gomez prendeva confidenza con l’ambiente di Siviglia, per Pessina e l’Atalanta l’immediato post-Papu fu un viaggio in carrozza, al punto da ritenere che il vuoto lasciato dal’ex capitano fosse stato colmato. Ma l’ultima balbettante stagione atalantina ha capovolto le prospettive: il Papu è stato tra i protagonisti aSiviglia, Pessina tra le note dolenti della deludente annata nerazzurra, pur con le attenuanti dell’usura post-Europeo e degli infortuni. A Wembley i due torneranno a incrociarsi, calpestando zolle vicine: Pessina mediano incursore azzurro, Gomez esterno offensivo dell’Albiceleste. Il passato e il presente dell’Atalanta in una notte internazionale.