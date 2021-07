Italia-Inghilterra, sblocca subito Shaw,

Chiesa sfiora il pari - Fine primo tempo: 0-1 Finale Euro 2020, domenica 11 luglio alle 21 Italia e Inghilterra si affrontano a Wembley.

L’Italia di Roberto Mancini incontra l’Inghilterra domenica 11 luglio a Wembley, nella finalissima degli Europei di calcio. Gli azzurri, dopo aver eliminato due favorite come Belgio e Spagna, puntano al titolo europeo, a soli tre anni dalla mancata partecipazione ai Mondiali di Russia, mentre gli inglesi di Gareth Southgate danno la caccia a un trofeo internazionale che aspettano da ben 55 anni. Allo stadio 6.619 tifosi italiani e 58mila inglesi. Mancini parte con la stessa formazione che ha affrontato la Spagna. Al posto di Spinazzola c’è Emerson Palmieri, mentre sul lato opposto c’è Di Lorenzo. Coppia centrale Bonucci e Chiellini, mentre a centrocampo ci sono Verratti, Jorginho e Barella. Confermato anche il tridente Chiesa-Immobile-Insigne. Per l’Inghilterra, Southgate sceglie la difesa a tre. C’è Trippier sull’out di destra, davanti Kane con Mount e Sterling a supporto.

Subito in vantaggio l’Inghilterra al 2’: palla da destra sul secondo palo dove è ben posizionato Shaw, visto da Trippier, la conclusione di prima batte Donnarumma. L’Italia prova a reagire, con insistenza sempre maggiore, e al 35’ sfiora il pareggio con un bellissima azione di Chiesa che scambia con Barella, viene in mezzo al campo e calcia: il sinistro, potentissimo, finisce di poco a lato. Il primo tempo finisce 0-1.

LE FORMAZIONI UFFICIALI

ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Di Lorenzo, Bonucci, Chiellini, Emerson; Barella, Jorginho, Verratti; Chiesa, Immobile, Insigne. All. Mancini.

INGHILTERRA (3-4-2-1): Pickford; Walker, Stones, Maguire; Trippier, Phillips, Rice, Shaw; Mount, Sterling; Kane. All. Southgate.

Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, assiste alla partita nella tribuna d’onore dello stadio di Wemble. A salutarlo, prima dell’incontro, è stato il premier inglese, Boris Johnson, che si è rivolto a Mattarella dicendogli «Forza Italia».

Nonostante gli appelli della vigilia, anche dal ct Southgate, dalle tribune dello stadio londinese a larghissima maggioranza occupate dai tifosi locali sono partite sonore bordate appena intonato l’inno di Mameli, poi coperte dal volume della musica.

I giocatori dell’Inghilterra si sono inginocchiati come gesto antirazzista e quelli dell’Italia li hanno seguiti, prima del fischio d’inizio della finale dell’Europeo, nello stadio di Wembley. A larga maggioranza, applausi del pubblico.

IL PREPARTITA

La finale «rappresenta per me uno dei momenti più importanti – ha commentato Mancini alla vigilia della partita – perché ho avuto la possibilità di giocare sia in un’Under 21 straordinaria che in una Nazionale fantastica e non siamo riusciti a vincere, strameritandolo, né l’Europeo di categoria, né il Mondiale in Italia. Rappresentiamo l’Italia, e quindi spero di avere domani quelle soddisfazioni che non ho avuto da calciatore, nonostante abbia giocato in squadre nazionali fortissime».

«Senza un cuore caldo – ha aggiunto il capitano azzurro Giorgio Chiellini non sopravvivi a un match a Wembley contro l’Inghilterra. Ma servirà anche testa fredda per andare ad osare, e per i momenti in cui bisognerà essere lucidi e avere la situazione sotto controllo. Non avremo tutto sotto controllo per 90 minuti ma siamo a Wembley in una finale, e per vincerla bisogna curare alla perfezione tutti i dettagli». Entrambe la squadre arrivano un po’ stanche, ma gli azzurri hanno riposato un giorno in più, mentre i «leoni» hanno dalla loro l’appoggio di un pubblico e si ritengono favoriti, a Wembley hanno vinto 15 delle ultime 17 gare, segnando 46 gol e subendone cinque. Arbitro dalla partita è l’olandese Bjorn Kuipers.

