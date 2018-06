Jakub Jankto, Atalanta in pole

Scopri il talento ceco: il video Il nuovo Cristante si chiama Jankto? Nelle ultime ore, il nome del centrocampista dell’Udinese ha scalato le gerarchie del gradimento nerazzurro, fino a diventare, per distacco, il primo indiziato all’acquisto: da sempre nella lista dei desideri, il ceco si è oggi avvicinato notevolmente.

L’assalto decisivo dell’Atalanta potrebbe essere dietro l’angolo: Jakub Jankto è il giocatore scelto, quello rimasto in piedi dopo un lungo casting. Costa parecchio, come Soriano del Villarreal, che però è più vecchio: il bianconero, invece, ha solo ventidue anni, anche se viene da due stagioni da titolare in A. Fino a qualche settimana fa, Jankto era un obiettivo, ma pareva quasi irraggiungibile, vista la quotazione (intorno ai 20 milioni) e la corte di vari club, anche di fascia alta (Milan su tutti). Poi, però, la pista si è aperta, anche perché l’Udinese ha abbassato le pretese e ora sarebbe disposta a vendere il proprio giocatore per una cifra intorno ai 14 milioni: proprio quando la Sampdoria pareva in vantaggio, si è inserita prepotentemente l’Atalanta, a questo punto è in pole position.

Un blitz che, se sarà completato, assomiglierebbe per certi versi a quello di un anno fa per Ilicic, strappato in extremis proprio ai blucerchiati. Attenzione però anche al tentativo del Torino, che ha provato a mettersi di mezzo, e della stessa Samp.

