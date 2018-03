Juventus-Atalanta 1 a 0 - Diretta qui

Higuain punisce i nerazzurri In campo a Torino alle 18 per il recupero della giornata di campionato annullata per neve. Segui qui la diretta.

Atalanta in campo alle 18 contro la Juve. Si torna in campo per un Juventus-Atalanta che sembra una storia infinita in questa stagione: allo Stadium di Torino andrà in scena il 4° appuntamento tra le due formazioni, i match sin qui dispuatati sono stati tutti equilibrati come mai è successo nella storia recente atalantina.Questa la formazione:

PRIMO TEMPO

38’: OCCASIONE JUVE: combinazione tra i due argentini Higuain-Dybala, questa volta Berisha chiude Dybala che però era in fuorigico.

35’: L’Atalanta sembra non aver subito più di tanto il gol dei bianconeri e si va vedere subito in avanti. Buona occasione per Hateboer che spara alto dalla fascia, forse poteva crossare in mezzo dove c’erano due atalantini piuttosto liberi.

28’: GOL JUVENTUS nel miglior momento dell’Atalanta gol della Juve. In un contropiede condotto da Douglas Costa, HIGUAIN non sbaglia e mette alle spalle di Berisha il vantaggio bianconero. JUVETUS- ATALANTA 1 a 0.

22’: Atalanta in avanti, soffre la Juve che non riesce a fare il gioco che vorrebbe per il pressing asfissiante dei nerazzurri, fino ad ora bravi anche in copertura. Mancini e Gosens frenano bene le iniziative di Higuain e Dibala.

Juventus's Miralem Pjanic (L) and Atalanta's Merten De Roon (R)

(Foto by ALESSANDRO DI MARCO)

18’: OCCASIONE JUVE. Matuidi dentro l’area conclude quasi a colpo sicuro, si immola Palomino che manda in corner e salva la sua porta.

12’: Gomez si accentra e cerca il taglio di Hateboer: Chiellini è posizionato bene e, di testa, allontana il pallone.

Juventus's Paulo Dybala (R) and Atalanta's Gianluca Mancini (L)

(Foto by ALESSANDRO DI MARCO)

5’: Inizio arrembante dei nerazzurri che

2’: In avanti bene l’Atalanta alla prima volta vicino alla porta di Buffon, dopo un bello scambio da centrocampo, il tiro di Gomez va molto alto.

1’: fischio d’inizio, primo pallone ai bianconeri

Atalanta: Berisha, Mancini, Palomino, Toloi; Hateboer, de Roon, Haas, Gosens, Cristante, Ilicic e Gomez. All. Gasperini.

Juventus: Buffon; Lichtsteiner, Benatia, Chiellini, Asamoah; Matuidi, Pjanic; Douglas Costa, Dybala, Mandzukic; Higuain. All. Allegri

