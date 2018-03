Juventus-Atalanta, match rinviato

Info per i rimborsi o il riutilizzo dei ticket Ecco che cosa c’è da sapere per chi aveva acquistato i biglietti per la gara di campionato rinviata per neve domenica 25 febbraio scorso.

Secondo quanto comunicato dalla Juventus FC, i biglietti emessi per la partita di Serie A TIM Juventus-Atalanta, in programma il 25 febbraio 2018 e rinviata per neve, saranno validi anche per la gara di recupero in programma il 14 marzo alle 18. Sarà inoltre possibile effettuare il cambio nominativo nel caso in cui l’intestatario del titolo fosse impossibilitato ad assistere al recupero della gara, collegandosi al seguente link: http://listicket.com/ticketing/postvendita/cambioUtilizzatoreStep1.html.

Per accedere, verrà richiesto di inserire:

1) il numero tipografico del biglietto,

2) il numero carta di emissione ( Es. A00XXXXX ),

3) il numero progressivo (il numero riportato affianco alla carta di emissione) ed un numero di Dea Card valido per consentire il cambio nominativo.

Attenzione: per accedere allo stadio sarà necessario esibire il biglietto cartaceo originario (quello con il nome del primo intestatario) accompagnato dalla ricevuta di avvenuto cambio nominativo. È anche possibile richiedere il rimborso del biglietto acquistato per la partita del 25 febbraio recandosi fino alle 14 di mercoledì 7 marzo presso il punto vendita che ha emesso il titolo, ricevendo il rimborso spettante contestualmente all’annullo del titolo.

