Juve,formazione da prima della classe

«Con l’Atalanta sempre difficile» Sarà una partita fondamentale anche per la Juventus quella di mercoledì 14 marzo, un recupero su cui i bianconeri saranno molto impegnati: «Bisogna essere bravi a non mollare l’osso e a fare un passetto alla volta» spiega Allegri.

«Le partite con l’Atalanta sono tutte difficili, serve grande rispetto». La Juventus cerca il +4 in classifica affrontando i bergamaschi nel recupero della settima di ritorno: «Hanno una rosa di giocatori che si equivalgono, fisici e tecnici - così Massimiliano Allegri, alla vigilia del recupero con l’Atalanta.-. Quindi mercoledì noi dobbiamo avere grande rispetto per loro ma portare a casa i tre punti attraverso una partita tecnica, tattica e fisica».

«Siamo in testa da pochi giorni e cerchiamo di non mollare l’osso, ma il Napoli non è tagliato fuori, ha ancora grandi possibilità di vincere lo scudetto. Dobbiamo fare un passo alla volta - ha aggiunto il tecnico bianconero - c’è ancora lo scontro diretto con il Napoli, restano molte partite difficili. Fino alla fine il Napoli sarà lì a lottare, per noi sarà difficile: avremo i quarti di Champions, speriamo anche le semifinali».

Allegri poi fa un piccolo bilancio dei suoi anni bianconeri con uno sguardo al futuro: «finora mi sono divertito molto, la società mi ha messo a disposizione una rosa importante, poi sono i ragazzi che vanno in campo e che hanno regalato a me, ai tifosi e a tutti grandi soddisfazioni. Quello che abbiamo fatto rimane nella storia, ma ora bisogna essere bravi a incrementare i successi che abbiamo ottenuto».

«Quando si fanno i conti vengono fuori i contadini. Bisogna fare un passo alla volta, vinciamo la partita con l’Atalanta e prepariamo bene quella di sabato, poi ci sarà la sosta e finalmente avremo un po’ di riposo meritato». Anche perchè il campionato non è chiuso, il Napoli ha 70 punti, può arrivare a 100, quindi al momento è questa la quota scudetto, vuol dire che la corsa è ancora lunga, il Napoli può vincere tutte le partite come giustamente dice Sarri. Noi, grazie ai meriti che hanno i miei ragazzi, siamo ancora dentro tutte le competizioni».

La partita del recupero all’Allianz Stadium contro l’Atalanta è quindi decisiva. Un appuntamento a cui i bianconeri si presenteranno da primi della classe. «Siamo in testa da pochi giorni, bisogna essere bravi a non mollare l’osso e a fare un passetto alla volta - ha dichiarato in conferenza stampa il tecnico bianconero -, il Napoli è lì, ha ancora la possibilità di vincere lo scudetto, bisognerà pensare a fare tre punti contro un’Atalanta che è una delle squadre che fisicamente e tecnicamente ci impegna molto. Il Napoli non è tagliato fuori, ha solo un punto di ritardo ed è una squadra alla quale bisogna fare i complimenti».

© RIPRODUZIONE RISERVATA