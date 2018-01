Kurtic e il «sì» al laghetto dei cigni

La proposta di matrimonio dell’atalantino Il giocatore dato per partente da Bergamo, ha postato una foto su Istagram. Ha chiesto fuori dal teatro Donizetti alla sua fidanzata di sposarlo ricevendo risposta affermativa. «Il più bel regalo per il mio compleanno».

la gioia infinita di Jasmin Kurtić che ha chiesto nel giorno del suo 29esimo compleanno alla fidanzata di sposarlo e lei ha accettato. Il giocatore atalantino ha postato su Instagram la foto del momento con l’anello sul dito della sua ragazza ritratta di spalle di fronte al laghetto dei cigni in piano centro a Bergamo di fronte al teatro Donizetti. «The Best present for my BD ever!She said YES» (Il miglior regalo di sempre per il mio compleanno! Lei ha detto sì») questo il romantico e sognante messaggio del giocatore nerazzurro.

