L’8 ottobre Il Lombardia da Bergamo: Nibali e Valverde pronti ai saluti

Vincenzo Nibali e Alejandro Valverde hanno scelto Il Lombardia del prossimo 8 ottobre per chiudere le rispettive carriere. «Per me sarà una grande emozione e un grande onore chiudere al Lombardia che è una delle corse che ho amato di più nella mia carriera - confessa lo Squalo dello Stretto, che ha iscritto il suo nome nell’albo d’oro nel 2015 e nel 2017 -. Ricordo le vittorie di Bettini e Cunego nei miei primi anni da pro e sognavo un giorno di conquistare questa Monumento. Ci sono già riuscito due volte e sabato 8 ci riproverò ancora in quella che sarà la mia ultima corsa. Sono uscito bene da La Vuelta e ho delle buone sensazioni».