La Blu Orobica, matricola in serie B, punta tutto sui suoi giovani

Per gli amanti del basket bergamasco l’ esordio della Blu Orobica nel prossimo campionato di serie B interregionale risulta motivo di provato compiacimento. Tanto più che lo storico sodalizio cittadino entrerà a far parte della categoria appena nata portando avanti la formazione e la crescita del florido gruppo del settore giovanile, da sempre fiori all’ occhiello del sodalizio presieduto da Paolo Andreini. Non a caso alla guida tecnica della Blu Orobica di B sarà il milanese Marco Albanesi che parallelamente avrà ancora la piena responsabilità su tutto il settore giovanile.