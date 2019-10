La Cavalcata del Centenario

Domenica tutti in sella per la festa Domenica 6 ottobre l’evento con partenza e arrivo a Stezzano per il compleanno del Moto Club Bergamo.

Versione di inizio autunno, quest’anno, per la Cavalcata delle Valli Orobiche, la manifestazione motociclistica non competitiva ideata e organizzata dal Moto Club Bergamo. Si svolgerà infatti domenica 6 ottobre, un po’ in anticipo rispetto al solito alterandone la caratteristica di grande e festosa kermesse di fine stagione.

Sarà la Cavalcata autunnale del Centenario, facendo parte degli avvenimenti proposti dal glorioso sodalizio fondato nel 1919 e guidato da Giuliano Piccinini per festeggiare il secolo di intensa attività, avvenimenti che hanno avuto il culmine nel mese di giugno con la 43ª edizione della Valli Bergamasche ospitata a Rovetta, riuscitissima quinta tappa del Campionato mondiale di enduro.

Pure stavolta, come avviene da qualche tempo, sarà una Cavalcata solo stradale, con due gruppi, i più «chilometrosi» che si divertiranno sul tracciato lungo (circa 170 km) e gli altri, su scooter, motorini e mezzi d’epoca, che affronteranno l’itinerario più breve. Il ritrovo è fissato di primo mattino allo shopping center Le Due Torri di Stezzano, da qualche anno prezioso alleato del Club con sede al Lazzaretto, partenza come sempre fissata alle 10, nessuna variazione anche per quanto riguarda la quota di partecipazione, di 20 euro (che scendono a 15 se si è soci della Federmoto) e che dà diritto a pettorina, mappa del percorso, ristori, gadgets e omaggio finale.

Il ristoro intermedio è stato fissato a Selvino, all’arrivo, ancora a Le Due Torri, ci si potrà rifocillare - a scelta - con una delle tante offerte gastronomiche degli esercizi che operano al Centro commerciale. Ci si potrà iscrivere sino all’ultimo minuto presso i tavolini predisposti dall’organizzazione. Nel mese di aprile venne proposta una versione primaverile della manifestazione che ottenne una discreta partecipazione, coinvolgendo quasi 300 motociclisti, oltre 400 se si considerano anche quanti si sono aggregati senza regolarizzare l’iscrizione.

La Cavalcata, il cui esordio risale al 1961, nacque come gara di regolarità per addetti ai lavori per poi, pian piano, trasformarsi, moltiplicarsi ed evolversi divenendo, dal 2005, a causa delle sempre maggiori difficoltà ad ottenere i permessi di transito nei tratti fuoristrada, solo stradale.

