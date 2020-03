La Champions League non si ferma

Se l’Atalanta passa, avanti ad allenarsi Se l’Atalanta passerà il turno in Champions nella serata, continuerà ad allenarsi e potrà continuare a giocare per la competizione internazionale. Lo spiega il nuovo decreto.

«Gli impianti sportivi sono utilizzabili, a porte chiuse, soltanto per le sedute di allenamento degli atleti, professionisti e non professionisti, riconosciuti di interesse nazionale dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e dalle rispettive federazioni, in vista della loro partecipazione ai giochi olimpici o a manifestazioni nazionali ed internazionali». Il testo del decreto, in vigore dal 10 marzo, è molto chiaro: se si fermano le «competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, in luoghi pubblici o privati», e quindi la Serie A è ferma, l’Atalanta potrà continuare ad allenarsi se passerà il turno in Champions nella serata di martedì 10 marzo.

Si legge nel decreto: «Resta consentito esclusivamente lo svolgimento degli eventi e delle competizioni sportive organizzati da organismi sportivi internazionali, all’interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse, ovvero all’aperto senza la presenza di pubblico».

Il tutto con le limitazioni del caso: allenamenti e partite a porte chiuse e rispettando la normativa di sicurezza per evitare i contatti tra le persone.

