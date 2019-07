La Champions a Bergamo

«A fine mese il responso» Primo giorno di visita della delegazione Uefa, durata oltre sette ore. Giovedì 4 luglio il secondo round.

Oltre sette ore di visita. Per cominciare. Il responso è atteso per fine luglio. La delegazione Uefa che deve valutare l’idoneità del Gewiss Stadium a ospitare i match casalinghi dell’Atalanta in Champions League è all’opera. Tre uomini e due donne, provenienti da vari Paesi d’Europa, che hanno fatto il loro ingresso allo stadio mercoledì 3 luglio poco prima delle 14 per uscirne dopo le 21. Giovedì 4 luglio si replica con una sessione unica no stop dal mattino al primo pomeriggio.

Bocche rigorosamente cucite. Dall’Uefa solo un laconico commento via mail: «Una comune visita al sito, come avviene per tutti i club che partecipano alle competizioni Uefa e coinvolge membri dell’amministrazione Uefa». Punto. Si sa solo che la delegazione alloggia in un albergo di viale Papa Giovanni e che ieri sera è stata ospite di Antonio Percassi a cena. Sul tardi.

