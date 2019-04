Atalanta, è qui la festa - Foto

Tifosi a Orio per festeggiare la Dea Alle 23,41 atterrerà l’aereo con l’Atalanta, di ritorno da Napoli. I supporter nerazzurri parcheggeranno a Orio Center per poi raggiungere lo scalo e rendere omaggio ai loro campioni.

Serata di grande festa per i tifosi dell’Atalanta, che questa sera, lunedì 22 aprile, ha espugnato il San Paolo battendo in rimonta per 1-2 il Napoli (gol di Zapapa e Pasalic) e ha raggiunto il Milan a 56 punti, pronta a lottare per la Champions. I supporter nerazzurri si stanno radunando all’aeroporto di Orio al Serio dove, alle 23,41, è previsto l’atterraggio dell’aereo con la squadra, di ritorno da Napoli. I tifosi parcheggeranno a Orio Center per poi raggiungere lo scalo e rendere omaggio ai loro campioni.

Festa dei tifosi all'aeroporto

(Foto by Beppe Bedolis)

L'attesa dei tifosi all'aeroporto di Orio

(Foto by Beppe Bedolis)

