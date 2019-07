La Curva Nord dell’Inter non ci sta

«Atalanta a San Siro? No grazie» In attesa della scelta della società, i tifosi dell’Inter definiscono l’ipotesi per i bergamaschi di giocare la Champions al Meazza «scellerata». Non l’hanno presa bene neanche i tifosi milanisti.

Attraverso la pagina Facebook de «L’Urlo della Nord», la Curva Nord dell’Inter si schiera dichiaratamente contro l’ipotesi di ospitare l’Atalanta a San Siro per le partite di Champions League.

«Verrebbe da sorridere per non inorridire davanti al fatto che per il comune di Milano una festa ai giardini pubblici fosse un problema di ordine pubblico ma far giocare a San Siro una squadra la cui tifoseria è storica rivale di entrambe le curve milanesi non lo sia – scrivono i tifosi de L’Urlo della Nord –. Ancora una volta ci vediamo costretti a manifestare civilmente il nostro disappunto e per questa ragione invitiamo fin da ora tutti i frequentatori della Nord a ritrovarsi davanti al Baretto in tutte le occasioni in cui veramente l’Atalanta dovesse infestare il nostro stadio con la propria presenza per le partite di Champions. Il nostro dovrà essere un presidio civile nel limite del nostro diritto di una libera frequentazione di un locale pubblico con l’obiettivo di richiamare l’attenzione sull’assurdità di una scelta dettata dagli interessi e che calpesta ogni logica. L’Atalanta a Milano? No grazie».

Non hanno preso bene l’apertura della società rossonera all’ipotesi Champions a San Siro per l’Atalanta neanche i tifosi del Milan. «Preferisco demolire San Siro pezzo per pezzo piuttosto che darlo all’Atalanta per la Champions», è l’ironia di un tifoso su Twitter. Sempre sul social dei cinguettii, altri usano il veleno anziché la goliardia: «Se non hai lo stadio non giochi la Champions League. Oppure andate dai vostri amici biscottari a Roma o a Torino che lì sarete sicuramente ben accolti», scrive rabbioso un utente. «Sono un milanista bergamasco – commenta un altro utente di Twitter rivolgendosi direttamente all’account del Milan –. Da quando sono nato subisco insulti che non posso ripetere dai “tifosi” della “favola” Atalanta. Non azzardatevi a prestare San Siro. Non deludetemi».

Naturalmente, c’è anche il dietrologo: «L’Inter e il suo presidente Beppe Sala hanno già detto sì all’Atalanta per giocare a San Siro», digita infine un altro tifoso milanista, adducendo alla fede interista del sindaco Sala (per questo ironicamente chiamato «presidente» dell’Inter), come se il suo placet fosse una sorta di voluto dispetto al Milan. Ironizzano appunto gli interisti, quasi contenti – al di là della rivalità con l’Atalanta – nel vedere i cugini fuori dall’Europa e un’altra squadra giocare la Champions al loro posto nel loro stadio. Vanno invece al sodo i neutrali: «Mi spiegate per quale motivo ci sono opposizioni alla Champions dell’Atalanta a San Siro? Personalmente, da Como, andrei a vederla», è l’opinione di uno sportivo lariano che sarebbe contento di vedersi la Champions a un tiro di schioppo da casa. Un appassionato dall’Inghilterra rilancia: «Fa sorridere che nel 2019 in Italia qualche tifoso storca il naso al pensiero di ospitare l’Atalanta in uno stadio comunale, ricordando che nel dopoguerra il Tottenham ospitò l’Arsenal per qualche stagione fino alla ricostruzione di Highbury».

E i bergamaschi cosa ne pensano? Su atalantini.com, le voci dei commentatori offrono orientamenti diversi. C’è chi critica la resistenza del Milan, che pare alimentata da «invidia». Altri scelgono il pragmatismo: «Avremmo anche noi la stessa reazione del Milan se ci dovesse capitare una cosa del genere. Credo comunque che giocare a San Siro sarebbe per noi la soluzione ideale, porterebbe molte più persone che a Reggio Emilia, poco ma sicuro», è uno dei tanti pareri a tinte atalantine.

