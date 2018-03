La Fiorentina al concerto di Jovanotti

«Una canzone per capitan Astori» «In queste sere fiorentina cantiamo una canzone per il Capitano». Con questo post su Instagram Lorenzo Jovanotti ha accolto la Fiorentina al Mandela Forum dove il cantante si è esibito.

Una settimana fa la Fiorentina ha perso il suo Capitano, il calciatore bergamasco Davide Astori, strappato alla vita da un arresto cardiocircolatorio. «Grazie a @lorenzojova ! Una maglia speciale da tutta la Fiorentina. In un momento terribile anche le tue parole e la tua musica hanno un grande valore per tutti noi», si legge sul profilo Instagram ufficiale della squadra, che ha fatto visita a Jovanotti nei camere del Mandela Forum. Anche Lorenzo ha pubblicato una foto sul suo account Instagram: «Nei camerini del Mandela Forum con una grande squadra che in questa settimana si è trovata a riunire un paese intero e tutti gli sportivi nel nome di Davide Astori e del vuoto che ha lasciato nei cuori di tutti ma soprattutto in chi era con lui tutti i giorni. La loro visita al concerto mi onora. In queste sere fiorentine cantiamo una canzone per il Capitano».

