La Lazio ancora su Papu Gomez

Ma l’Atalanta per ora non molla I biancazzurri avrebbero l’accordo con l’agente di Gomez ma i neroazzurri fanno resistenza.

Papu-Lazio: questa è la volta buona? Il tormentone torna a fare notizia: la storia d’amore che un anno fa non era andata in porto oggi potrebbe farlo. Le cose sono cambiate e Gomez sembra essersi convinto della proposta laziale ma l’Atalanta per ora non cede. C’è ancora distanza tra le due società sul prezzo e le condizioni.

© RIPRODUZIONE RISERVATA