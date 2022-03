La Mascio Treviglio presenta Corbett: «Una ventata di entusiasmo»

Mercoledì 23 marzo l’esterno americano ha fatto la sua prima uscita ufficiale da giocatore della Mascio al PalaFacchetti di Treviglio durante la conferenza stampa di presentazione. Arriva da Orzinuovi (fanalino di coda del girone) e sostituisce, per ragioni esclusivamente tecniche, Adam Sollazzo che, a sua volta, aveva sostituito Giddy Potts, bloccato dall’antidoping ed in procinto di approdare, terminata la squalifica per cannabis, al Ravenna, sempre in A2, ma nel girone Rosso.

Il presidente: «Futuro sicuramente ambizioso»

Nel presentare il 33enne americano, il presidente Mascio ha osservato che «nelle ultime gare si era evidenziato un problema di assetto, non imputabile di certo a Sollazzo, che ha sempre garantito massima serietà ed impegno. I nostri obiettivi non sono cambiati, ma è ovvio che non tutto è andato come doveva. Per mantenere le nostre ambizioni dovevamo operare un cambiamento e quando si è presentata l’occasione abbiamo ingaggiato Corb ett. Ci auguriamo che il suo arrivo porti una ventata di entusiasmo. Stiamo facendo tanto e in molti settori. Ci stiamo strutturando per un futuro sicuramente ambizioso».