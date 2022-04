La Mascio Treviglio si rinforza in vista dei playoff: arriva l’esterno Cipolla

Basket Serie A2 Alessandro Cipolla è un nuovo giocatore della Mascio. La società trevigliese ha tesserato l’esterno milanese fino al termine della stagione per far fronte all’emergenza infortuni.

In vista dei playoff la Mascio Treviglio si rinforza: la società biancoblù ha infatti raggiunto un accordo fino al termine della stagione con Alessandro Cipolla, esterno 22enne di 199 centimetri proveniente dall’Urania Milano (Serie A2, nel girone verde con la Mascio). L’arrivo di Cipolla (milanese di Sesto San Giovanni) va a tamponare l’emergenza dell’ultimo periodo (Reati e Lupusor ai box) che ha costretto coach Carrea a far ruotare solo otto giocatori nelle ultime partite della fase a orologio della Serie A2. Cipolla (che indosserà la canotta numero 27) è un prodotto del settore giovanile dell’Aurora Desio, dove è stato prelevato dalla Reggiana (società tuttora proprietaria del cartellino, con la quale il contratto è in scadenza a giugno 2023). Durante i quattro anni di permanenza delle giovanili biancorosse, ha esordito in A1 a 17 anni, collezionando 3 presenze.

Ha giocato nelle giovanili della Reggiana (con tre presenze in A1), con la Stella Azzurra Roma (A2), con Cividale del Friuli (Serie B) e con l’Urania Milano (A2)

La prima esperienza senior è nel 2020/2021 alla Stella Azzurra Roma (Serie A2) dove ha collezionato 14 presenze con 18’ e 4,0 punti di media, per poi chiudere la stagione a Cividale del Friuli (Serie B) dove ha disputato 18 gare realizzando 2,8 punti in 16’ di parquet. Nell’estate 2021 viene tesserato dall’Urania Milano: ha indossato la canotta dei Wildcats per 28 volte con 22’ di presenza in campo, 4,6 punti, 3,0 rimbalzi e 1,8 assist (38% da due, 30% da tre, 59% ai liberi). Nei due confronti diretti con la Gruppo Mascio, Cipolla ha giocato 20’ (2 punti) nella vittoria biancoblù al PalaLido 69-90, e 19’ (4 punti) nel successo milanese al PalaFacchetti 68-73. Ha fatto tutta la trafila con le nazionali giovanili vestendo la maglia azzurra Under 15, Under 16, Under 18 e Under 20, partecipando ai Campionati Europei U16 in Polonia (2016).