La Mille Miglia torna a Bergamo

Attese per il 16 maggio 400 auto storiche La più famosa corsa automobilistica di auto storiche torna nel capoluogo orobico anche nel 2020, precisamente il 16 maggio , a due anni dal suo ultimo passaggio nel centro città.

La Mille Miglia 2020 torna a Bergamo: è stato ufficializzato venerdì 11 ottobre a Palazzo Della Loggia a Brescia il percorso della manifestazione del prossimo anno. La più famosa corsa automobilistica di auto storiche torna nel capoluogo orobico anche nel 2020, precisamente il 16 maggio, a due anni dal suo ultimo passaggio nel centro città. Nel centro di Bergamo la Mille Miglia era transitata anche nel 2016, per la prima volta nella storia della grande corsa automobilistica. Nel 2017 il Comune di Bergamo si vide costretto a dire no alla Mille Miglia, per la concomitanza dell’arrivo della 15esima tappa dell’edizione 100 del Giro d’Italia.

Sabato 16 maggio sarà la quarta e ultima giornata della corsa. Le 400 vetture dell’edizione 2020 partiranno da Parma e poi la corsa vedrà il passaggio da Salsomaggiore Terme, dal borgo di Castell’Arquato (Piacenza), da Cernusco sul Naviglio quindi da Bergamo , prima di concludere la competizione sulla pedana di arrivo di Viale Venezia a Brescia.

«Siamo felici di poter ospitare anche il prossimo anno una delle manifestazioni motoristiche più famose al mondo – sottolinea l’assessore allo sport del Comune di Bergamo Loredana Poli – soprattutto perché la Mille Miglia è anche uno dei marchi italiani più conosciuti all’estero. Grazie anche a manifestazioni come questa valorizziamo Bergamo nel mondo: negli ultimi anni abbiamo lavorato molto per far conoscere la città all’esterno e iniziative come questa, che consentono di mostrare le ricchezze e le bellezze del nostro Paese, aiutano a valorizzare il brand della nostra città. Il successo dei passaggi del 2016 e 2018 ha ormai mostrato agli organizzatori le potenzialità del passaggio da Bergamo e di questo non possiamo che ringraziare la grande passione dei bergamaschi verso la Mille Miglia e verso le discipline motoristiche, sport del quale Bergamo vanta una lunga tradizione ».

Per la prima volta, infine, la carovana della Mille Miglia lambirà l’Accademia della Guardia di Finanza di Bergamo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA