La Nord ringrazia Wacker Innsbruck

Dai tifosi tirolesi oltre 50 mila euro La Curva Nord dell’Atalanta, attraverso la sua pagina Facebook «Sostieni la Curva», ringrazia i tifosi del Wacker Innsbruck per il sostegno all’ospedale «Bolognini» di Seriate, con 50 mila euro raccolti a favore dell’Accademia dello Sport per la Solidarietà di Bergamo per finanziare il noleggio per altri due mesi della Tac mobile arrivata dall’Olanda.

«Che dire davanti a questi gesti, solamente Grazie per la vicinanza, morale ed economica in questo difficile momento per la nostra Terra». La Curva Nord dell’Atalanta, attraverso la sua pagina Facebook «Sostieni la Curva», nel ringraziare i tifosi del Wacker Innsbruck per il sostegno all’ospedale «Bolognini» di Seriate, con oltre 50 mila euro raccolti a favore dell’Accademia dello Sport per la Solidarietà di Bergamo per finanziare il noleggio per altri due mesi della Tac mobile arrivata dall’Olanda, ne ha pubblicato un comunicato.

«Quando abbiamo visto l’esercito portare via le bare dei morti, abbiamo capito che era ora di fare il nostro piccolo contributo per questa città che abbiamo nel cuore da ormai 26 anni che seguiamo l’Atalanta. Abbiamo fatto sciarpe e adesivi da vendere in beneficenza a raccogliere soldi per donare a un ospedale che ne ha bisogno», si legge. Sulla sciarpa nerazzurra confezionata per l’occasione, la scritta «Bergamo» sul fronte, «Mola mia» sul retro e «Innsbruck con voi» (”Innsbruck steht zu dir», in tedesco) nel ricamo.

«Dobbiamo vendere le sciarpe solo sui Social e a ragazzi/gruppi di amici. Non abbiamo mai pensato che questo progetto sarebbe diventato così grande, la più grande cosa che noi a Innsbruck abbiamo mai fatto - prosegue la nota del gruppo “Tivoli Nord Innsbruck” -. Siamo arrivati quasi a 1.200 ordini in tutto il mondo. Tutti i nostri ragazzi del Wacker Innsbruck (dal presidente all’allenatore ai giocatori e staff), tantissimi amici di Francoforte, Obermais, svizzeri di Thun, o gli ultras del Bayern Monaco e Mainz 05. Hanno contribuito anche dei nostri nemici come gli ultras di Rapid Vienna, Sturm Graz, Grazer Ak». Il Wacker Innsbruck, dal canto, suo, ha annunciato un torneo eSports di beneficenza, la «Coppa Bergamo», per sabato 4 aprile alle 21, in diretta streaming sul canale Twitch Konter e-Tv. .

