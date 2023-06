La pallanuoto bergamasca dà il benvenuto alla Rari Nantes Orobica

L’ormai ex Pallanuoto Treviglio ha passato il testimone alla neonata Rari Nantes Orobica , società presentata martedì 20 giugno nel giardino della piscina di Osio Sotto. Tredici anni dopo la nascita dell’associazione sportiva, è arrivata infatti la decisione di sottolineare anche con la nuova denominazione quanto di fatto già accaduto nella pratica, vale a dire l’allargamento del raggio di azione, visto che nella stagione appena conclusa ha svolto attività negli impianti di Osio Sotto, Ghisalba, Dalmine e Stezzano. E le piscine di Ghisalba e Osio Sotto saranno la base della prossima stagione , con un accordo di collaborazione in esclusiva con il gestore degli impianti.

Il punto di partenza sono i risultati ottenuto nel 2022/23 dalle prime squadre, quella femminile che ha conquistato la salvezza in Serie A2 e quella maschile di Serie C che ha sfiorato la promozione. Senza dimenticare le giovanili, con le due squadre Under 20 attese dalle finali nazionali.