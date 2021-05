La Samp batte la Roma al Marassi. Ora l’Atalanta ha una certezza: giocherà in Europa League Con 12 punti di vantaggio a disposizione i giallo rossi non possono più raggiungere la squadra di Gasperini. L’Atalanta arriverà di sicuro almeno tra le prime sei squadre in campionato.

La Sampdoria batte la Roma 2-0 al Marassi nel match valido per la 34esima giornata della Serie A e, nella giornata di un pareggio amaro con il Sassuolo per i nerazzurri, questo risultato porta alla squadra atalantina una certezza: l’Atalanta giocherà ancora in Europa, e mal che vada sarà Europa League. La classifica parla chiaro: l’Atalanta ha 69 punti, dietro all’Inter campione d’Italia, a pari punti con Juve e Milan e davanti al Napoli (distaccato a 67). La Lazio è a 64 punti e soprattutto la Roma è ferma a 55. Con 12 punti di vantaggio a disposizione i giallo rossi non possono più raggiungere la squadra di Gasperini. L’Atalanta arriverà di sicuro almeno tra le prime sei squadre in campionato. Ovviamente l’obiettivo principale è la Champions League, ma vale la pena comunque sottolineare che questo obiettivo è già in cassaforte. Sperando di poterlo vivere dal vivo negli stadi d’Europa, quelli che questa pandemia ci ha negato.

