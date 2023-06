La Serie A 2023/24 inizia il 20 agosto. Il calendario uscirà mercoledì 5 luglio

Ora è ufficiale: la Lega di Serie A nella giornata di venerdì 30 giugno ha comunicato le date per la prossima stagione. Si parte nel fine settimana del 20 agosto e si giocherà fino al 26 maggio 2024, 19 giorni prima dell’inizio degli Europei 2024 che si giocheranno in Germania. Il campionato 2023/24 avrà un turno infrasettimanale (il 27 settembre) e quattro soste per le nazionali (10 settembre, 15 ottobre, 19 novembre e 24 marzo).