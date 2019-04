La sfida di Coppa italia con la Fiorentina

In arrivo a Bergamo duemila tifosi viola La partita di ritorno domani, 25 aprile, alla 20,45. Molti sostenitori viola si metteranno in viaggio con mezzi propri ma tanti anche quelli che usufruiranno del treno charter organizzato per l’occasione. La partenza è prevista il 25 alle 14,04 dalla stazione di Campo di Marte.

Saranno oltre duemila i tifosi della Fiorentina che domani, giovedì 25 aprile, seguiranno la loro squadra a Bergamo, dove in serata è in programma la partita di ritorno con l’Atalanta per l’accesso alla finale di Coppa Italia (all’andata 3-3). Molti sostenitori viola si metteranno in viaggio con mezzi propri ma saranno tanti anche quelli che usufruiranno del treno charter organizzato per l’occasione dall’Atf, l’Associazione tifosi fiorentini, che riunisce club di curva Fiesole e curva Ferrovia. La partenza è prevista il 25 alle 14,04 dalla stazione di Campo di Marte, il treno è al completo da giorni.

© RIPRODUZIONE RISERVATA