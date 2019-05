La sorpresa a diMartedì

per il tifoso dell’Atalanta Pagnoncelli Il presidente dell’Ipsos Nando Pagnoncelli accolto in studio da Giovanni Floris su La7 con l’inno della Champions.

Un’accoglienza decisamente insolita, quella riservata martedì 28 maggio dagli autori di diMartedì a Nando Pagnoncelli. Il presidente di Ipsos, bergamasco, è una presenza fissa da anni nei programmi di Giovanni Floris, ma questa volta, a La7, è stato presentato con una musica particolare in sottofondo. Nando Pagnoncelli, infatti, è un grande tifoso dell’Atalanta.

Ed è proprio quando Floris annuncia Pagnoncelli che parte il celebre inno della massima competizione calcistica continentale per club. Un po’ spiazzato, ma decisamente divertito, Nando Pagnoncelli reagisce con una risata alla presentazione: d’altronde, non capita tutti gli anni di vedere un club come l’Atalanta centrare un obiettivo prestigioso come la qualificazione in Champions.

