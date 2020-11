La Zanetti non riesce a dare continuità

Sconfitta 3-1 a Brescia, pesano le assenze Volley, nel match con la Banca Valsabbina le assenze sono state determinanti e la Zanetti Bergamo non è riuscita a mettere a frutto i progressi degli ultimi due incontri.

Un match da dimenticare in fretta per tuffarsi nei prossimi due a distanza ravvicinata. Prima della gara, Daniele Turino aveva chiesto «di dare continuità. E di essere aggressive senza pensare a chi ci sta davanti dall’altra parte della rete». Purtroppo le assenze sono state determinanti e la Zanetti non è riuscita a mettere a frutto i progressi degli ultimi due incontri. E a Brescia è arrivata la sconfitta in quattro set.

LA GARA. Valentin non ce la fa e allora in regia ecco Vittoria Prandi a orchestrare Lanier, Loda, Enright, Moretto e Mio Bertolo. A completare il 6+1 c’è il libero Fersino. La lungodegente Luketic resta a guardare a bordocampo.

Brescia risponde con la palleggiatrice Bechis in diagonale con Nicoletti, al centro ci sono Berti e Veglia, laterali Angelina e Jasper. Il libero è Parlangeli.

Dopo una prima fase di studio, la Zanetti stacca con un vantaggio di +5 (10-15): per la Banca Valsabbina sono Nicoletti e Jasper a forare le difese rossoblù, Bergamo ha invece un gioco più fluido e Prandi distribuisce equamente mandando a segno tutti i terminali. La Zanetti gestisce il set restando sempre avanti, Brescia recupera nel finale e si porta a -1 (23-24), fino a quando Stephanie Enright mette la parola fine al parziale e le rossoblù chiudono 23-25. Lo score del parziale dice che Mio Bertolo chiude con 6 punti (4 attacchi, 1 muro e 1 ace), Lanier con 5 (4 attacchi e un ace).

Brescia riparte con Cvetnic per Angelina e si porta avanti, Lanier ricuce ed è 4-4 e punto a punto fino all’ace di Jasper (10-7) il cui turno di battuta dura fino al 14-7. Entrano Marcon e Dumancic, la Zanetti cerca la scossa ma Cvetnic e Nicoletti confermano la crescita di Brescia. Sul 20-14 per le padrone di casa, spazio per Johnson. Ma il set ha ormai preso la direzione che porta all’1-1 (25-15).

Brescia, trovato l’equilibrio nel secondo parziale, riprende da dove aveva finito. La Zanetti recupera la parità sul 13-13 e apre il punto a punto fino al break di Cvetnic (18-16). Le risponde Loda, ma la Banca Valsabbina non abbassa la guardia e di nuovo con Cvetnic fa lo strappo del 21-17. Sul 23-18, il videocheck sposta il risultato dal presunto 24-19 al 23-20 e la Zanetti prova il recupero, ma il muro bresciano e l’ace della protagonista del parziale, Cvetnic, chiude il gioco 25-21.

Le padrone di casa prendono in mano il match, la Zanetti prova a strapparglielo, ma si scontra contro un Brescia che non permette alle rossoblù di rialzarsi e va a conquistare la vittoria.

HANNO DETTO. Vittoria Prandi: «Ci è mancata la giusta aggressività, quella che abbiamo avuto nelle ultime due partite. Ci aspetta ora Conegliano: cerchiamo di resettare e pensare ad avere la giusta mentalità e aggressività. Se abbiamo quelle, ci possiamo provare sempre”.

Banca Valsabbina Brescia-Zanetti Bergamo 3-1 (23-25, 25-15, 25-21, 25-16)

Banca Valsabbina Brescia: Bechis 7, Angelina 1, Jasper 17, Berti 6, Veglia 6, Nicoletti 23, Parlangeli (L), Biganzoli 1, Decortes, Cvetnic 15, Bridi, Sala (L), n.e. Pericati, Botezat, Allenatore: Mazzola

Zanetti Bergamo: Enright 4, Prandi 4, Lanier 17, Loda 11, Moretto 7, Mio Bertolo 9, Fersino (L); Faraone, Marcon, Dumancic 2, Johnson 1, n.e. Valentin. Allenatore: Turino

Arbitri: Veronica Papadopol e Davide Prati

Durata Set: 29’, 30’, 32’, 26’

Battute Vincenti: Brescia 5, Bergamo 2

Battute Sbagliate: Brescia 7, Bergamo 8

Muri: Brescia 9, Bergamo 6

Errori: Brescia 22, Bergamo 22

