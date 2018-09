La zolla del rigore nello store del club

Copenaghen, c’è anche un concorso A Copenaghen si sono così affezionati al playoff contro l’Atalanta e al suo esito positivo da sognare di portarsi a casa il dischetto del rigore

Letteralmente. Nel senso che il club danese ha pensato di mettere in bella mostra la zolla sulla quale otto giorni fa era stato posizionato per dieci volte il pallone, piazzandola al centro del proprio store ufficiale, con tanto di cordoni protettivi, come fosse un’opera d’arte.

Qualche giorno di esposizione e poi il ciuffo d’erba sarà consegnato a un tifoso: già, ma a chi? Per ottenerlo non servono offerte economiche, ma tanta fantasia, dato che il vincitore sarà quello che avrà srotolato la migliore ragione: il concorso è aperto, sulla pagina Facebook del Copenaghen. E, così, in tanti si sono scatenati: c’è chi lo vuole per migliorare il giardino di casa, chi per insegnare al figlio a giocare a calcio, poi chi vuole farci dormire il gatto e, ancora, chi intende addobbarci l’albero di Natale. Ma anche chi lo sogna corredato dell’autografo di Cornelius, a costo di farsi un giretto a Bordeaux.

