L’Agnelli Tipiesse cambia volto al centro: da Cantù arriva il 26enne Copelli

«Club top, dimostrerò di essere all’altezza»

Copelli arriva a Bergamo con entusiasmo. «Avevo altre proposte, ma quando è arrivata quella dell’Agnelli Tipiesse abbiamo concluso la trattativa in pochissimi giorni. La società bergamasca in questi anni ha mostrato la miglior capacità di programmazione e una continuità mostruosa e lo dimostrano i quattro trofei conquistati in tre stagioni – ha spiegato il centrale –. Ora tocca a me dimostrare di essere all’altezza».