L’AlbinoLeffe sperimentale esce con l’onore delle armi dalla Coppa Italia

L’AlbinoLeffe sperimentale di Coppa Italia non sfigura ma mercoledì 5 ottobre perde sul campo della Pro Patria, uscendo subito dalla Coppa Italia di Serie C. Eliminazione con più di un rammarico visto che i seriani (con in campo tanti giovani, qualche esperimento e alcuni giocatori finora poco impiegati) colpiscono una traversa al 9’ del primo tempo con Giorgione , mentre nel finale Petrungaro si vede respingere la conclusione da Saporetti quasi sulla linea di porta.

Pro Patria-AlbinoLeffe 1-0

Rete: 3’ st Piran.

Pro Patria (3-5-2): Mangano 6; Molinari 6 (29’ st Saporetti 6), Fietta 6,5, Vaghi 6; Perotti 5,5 (1’ st Olivieri), Piran 7, Bertoni 6, Gavioli 6,5 (15’ st Ferri 6,5), Caluschi 6; Chakir 5,5 (1’ st Piu), Citterio 6 (1’st Stanzani 6). In panchina: Del Favero, Cassano, Badnjevic, Restelli. All. Vargas.

AlbinoLeffe (3-5-2): Facchetti 6; De Felice 6 (25’ st Milesi 6), Marchetti 6, Ntube 6,5; Concas 6 (25’ st Muzio), Brentan 6 (13’ st Doumbia 6), Genevier 6, Giorgione 6,5, Zoma 6,5; Toma 5,5 (13’ st Petrungaro 6,5), Rosso 5,5 (25’ st Cocco 6). In panchina: Pratelli, Pagno, Saltarelli, Piccoli, Zambelli, Angeloni. All. Biava.

Arbitro: Burlando di Genova.

Note: ammoniti Marchetti, Caluschi, Cocco. Angoli: 3-9. Recupero: 1’ + 4’.