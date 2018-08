«Lasciati trasportare» il 30 settembre

Ecco la t-shirt della GimondiBike Ecco la t-shirt ufficiale della GimondiBike 2018 scelta tra tre opzioni dai voti dei tanti appassionati che hanno espresso la loro preferenza sulla pagina Facebook ufficiale della GimondiBike.

La GimondiBike Internazionale chiama e i gli amici e appassionati rispondono in massa. In tantissimi nelle ultime settimane, attraverso i canali social dell’evento, in particolare sulla pagina Facebook ufficiale GimondiBike, hanno espresso la propria preferenza per scegliere la T-shirt ufficiale dell’evento.

Tra le tre possibili opzioni, eccola la scelta fatta dalla maggioranza dei votanti che hanno deciso per un design accattivante che richiama il motto di quest’anno: «Lasciati trasportare» con in evidenza anche il legame – espresso grazie al gioco di parole – con lo sport. Sport, passione, natura voglia di divertisi sono alla base della GimondiBike Internazionale, la gara MTB che domenica 30 settembre ad Iseo celebrerà la sua 18esima edizione alla presenza di centinaia di biker provenienti da tutta italia e da diversi Paesi del mondo.

Ricordiamo, inoltre, che le iscrizioni alla GimondiBike 2018 sono aperte: 33 euro il costo dell’iscrizione che garantisce il massimo dei servizi nonché un pacco gara e ovviamente l’immancabile t-shirt da collezione scelta proprio dagli appassionati.

