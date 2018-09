L’Atalanta «a lezione» da Martina Caironi

«Un vero esempio di amore per lo sport» Un’ospite speciale per l’Atalanta al centro Bortolotti di Zingonia: la campionessa paralimpica Martina Caironi ha fatto visita alla squadra prima dell’allenamento.

La campionessa bergamasca è stata invitata da mister Gasperini: ha raccontato la propria esperienza sportiva e personale ai calciatori nerazzurri. «Martina – si legge nella nota diffusa dalla società nerazzurra - è per tutti un vero esempio di passione, dedizione, amore per la vita e per lo sport. Plurimedagliata ai Giochi paralimpici, ai Mondiali, agli Europei nei 100 e 200 metri e nel salto in lungo, rappresenta un’eccellenza dello sport bergamasco. Per tutta la famiglia Atalanta è stato un piacere ed un onore poterla ospitare nel Centro Bortolotti».

