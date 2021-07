L’Atalanta acquista dall’Udinese il portiere Juan Musso, argentino classe ’94 La società nerazzurra comunica l’acquisto a titolo definitivo di Juan Musso dall’Udinese.

Juan Musso è un nuovo giocatore dell’Atalanta. Il portiere 27enne arriva dall’Udinese. Nato a San Nicolas de los Arroyos il 6 maggio 1994, l’estremo difensore argentino è cresciuto nel Racing Club con cui ha esordito in prima squadra nel maggio 2017, giocando poi nelle stagioni successive anche in Copa Sudamericana e in Libertadores. Nell’estate del 2018 si è poi trasferito nell’Udinese con cui ha disputato le ultime tre stagioni collezionando 102 presenze in tutte le competizioni, di cui 100 in Serie A, risultando uno dei portieri più affidabili e di maggior rendimento del campionato.

Nella stagione 2019-2020 si è anche distinto per essere stato il portiere con più clean-sheet in Serie A: è infatti riuscito a mantenere la porta inviolata in ben 14 partite. Con la maglia dell’Argentina ha invece esordito il 26 marzo 2019 nell’amichevole vinta 1-0 in Marocco e da allora è sempre stato nel giro della Nazionale albiceleste, fino alla recente convocazione per la Copa America 2021. «Benvenuto Juan!», scrive la società nella nota che ufficializza l’acquisto.

