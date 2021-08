Amichevole Atalanta-Alessandria al Gewiss Stadium. Parziale: 1-0 Mercoledì 11 agosto alle 17 amichevole con l’Alessandria a Gewiss Stadium

Mercoledì 11 agosto alle 17 l’Atalanta gioca in amichevole con l’Alessandria, nel Gewiss Stadium con una capienza del 50%. I piemontesi sono appena stati promossi in B, grazie alla vittoria dei playoff di C, nei quali hanno eliminato in semifinale l’AlbinoLeffe.

Sabato 14 agosto invece i nerazzurri affronteranno la Juventus. La partita è in programma all’Allianz Stadium di Torino alle 20.30. Un test importante a pochi giorni dal via del campionato.

