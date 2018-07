L’Atalanta contro il Sarajevo - Foto

Dopo Toloi e Mancini, il Sarajevo: 2-1 Ci siamo, segui qui la diretta di Atalanta-Sarajevo.

21’ - Ammonito de Roon, sanzionato per un fallo su Aukor.

15’ - Primo cambio per il Sarajevo, entra Haris Handzic al posto di Ahmetovic.

14’ - Atalanta vicinissima al tris. Barrow dialoga con de Roon sul lato destro dell’area, poi il gambiano mette sul secondo palo un cross rasoterra per Gosens, il cui piattone a botta sicura è salvato sulla linea da Pavlovic.

12’ - Altra grossa occasione per l’Atalanta, stavolta sull’asse centrale: Gomez lancia in velocità Zapata, con l’attaccante colombiano che non riesce a battere Pavlovic in uscita.

11’ - Masiello apre a sinistra per Gosens e il tedesco scodella una palla d’oro per Barrow: il baby-talento nerazzurro prova la volée in area, ma sbaglia completamente la coordinazione per il possibile 3-0.

9’ - Primo cambio nell’Atalanta, entra Zapata al posto di D’Alessandro.

1’ - Si riparte con il secondo tempo, nessun cambio nelle due formazioni.

48’ - GOOOOL DELL’ATALANTA Punizione di Gomez, spizzata di Toloi e incursione vincente di Mancini.



45’ - Tre minuti di recupero.

45’ - Primo corner per il Sarajevo, Mancini chiude in angolo la conclusione di Sisic.

43’ - Pessina lancia Gomez, il Papu arriva in area e tira addosso a Pavlovic.

37’ - Atalanta padrona del campo. Slalom gigante di Barrow in area e conclusione out non di molto.



Pessina lancia Barrow, che tiene alta la palla e appoggia all’accorrente Gomez: il Papu non inquadra lo specchio per poco.

- Altra bella chance dell’Atalanta: Gosens accende l’azione sulla sinistra, poi Gomez scodella dal fondo trovando la bordata di De Roon, alta davvero di poco.

Ghiotta occasione per l’Atalanta, con una bellissima combinazione sull’asse Barrow-Toloi-Gomez all’interno dell’area bosniaca: il Sarajevo si salva in corner.

23’ - Barrow è sempre insidioso: stavolta punta Dupovac e prova a sorprendere Pavlovic da fuori area, ma la mira non è delle migliori

11’ - GOOOOL ATALANTA Sventagliata da destra di Gomez, sponda di Masiello in area e tap-in vincente di Toloi in area piccola, 1-0 Atalanta!

9’ - Gomez sfonda in area da sinistra: palla in mezzo e tiro di Hateboer rimpallato da un difensore.

7’ - Primo vero spunto dell’Atalanta: cross di Barrow in area, Gomez di testa non ci arriva di poco.

1’ - Match iniziato.

Ore 20,26 - Le squadre fanno ingresso sul terreno di gioco.Cresce l’attesa del pubblico, incessanti i cori della tifoseria nerazzurra. Si fanno sentire anche i supporter del Sarajevo nel settore ospiti.

Ecco le formazioni ufficiali diffuse dall’Uefa. Con delle sorprese nell’undici titolare: ci sono Pessina e Hateboer dal primo minuto, al posto di Valzania e Castagne.



ATALANTA 2

FK SARAJEVO 0

RETI: 11’ pt Toloi, 48’ pt Mancini

ATALANTA (3-4-3): Berisha; Toloi, Mancini, Masiello; Hateboer, de Roon, Pessina, Gosens; D’Alessandro (9’ st Zapata), Barrow, Gomez. A disposizione: Gollini, Valzania, Palomino, Reca, Tumminello, Castagne. All. Gasperini.

FK SARAJEVO (4-3-3): Pavlovic; Hebibovic, Dupovac, Mujakic, Pidro; Adukor, Rahmanovic, Halilovic; Sisic, Ahmetovic (15’ st H. Handzic), Velkoski. A disposizione: Kovacevic, Stanojevic, Sofranac, Mustafic, Kurdic, Tatar. All. Musemic.

ARBITRO: Tamas Bognar (HUN) (ass. Buzas-Georgiou; Iv uomo Solymosi).

NOTE: spettatori 7.518 di cui 350 nel settore ospiti, per un incasso di 95.817,00 euro. Ammonito Rahmanovic per gioco scorretto. Corner 5-1.

Intanto è finita 1-1 la partita di andata tra Hapoel Haifa e HF, le due squadre che potrebbero incontrare l’Atalanta nel caso in cui i nerazzurri eliminassero il Sarajevo. Islandesi in vantaggio al 53’ con Gomes, pareggio degli israeliani al 65’ con Papazoglou. Ritorno giovedì prossimo in Islanda.

