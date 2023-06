L’Atalanta B aspetta il verdetto della Covisoc sull’iscrizione del Siena

SERIE C. Si saprà a inizio luglio se l’Atalanta potrà schierare la squadra B nel prossimo campionato di Serie C. L’Under 23 nerazzurra è infatti la prima avente diritto nel caso in cui la Covisoc respinga una domanda di ammissione.

A mezzanotte di martedì 20 giugno, scadenza per presentare le domande di iscrizioni alla Serie C, c’era anche il Siena fra le squadre che hanno fatto domanda per il prossimo campionato di Serie C. La documentazione inoltrata dal club toscano sarebbe però incompleta (mancherebbero i pagamenti di alcuni stipendi) ed è quindi a rischio di esclusione da parte della Covisoc, che entro fine mese comunicherà la sua decisone. Poi spazio agli eventuali ricorsi, con la decisione definitiva entro la prima metà di luglio.

L’Atalanta B prima nella lista di attesa

Una vicenda che riguarda direttamente l’Atalanta: al primo posto nella lista d’attesa c’è infatti la squadra Under 23 nerazzurra che quindi, in caso di esclusione del Siena, sarà inserita nella prossima Serie C.