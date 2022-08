L’Atalanta batte 3-1 lo Sporting Franciacorta. In campo anche Soppy e Zappacosta

Dopo il pareggio casalingo contro il Milan e in vista della terza giornata contro l’Hellas Verona, in programma domenica 28 agosto in campo esterno alle ore 18,30, il tecnico atalantino nel primo tempo ha provato il 4-2-3-1 con il nuovo arrivato Soppy in campo dal 1’. Si è rivisto per 60’ anche Davide Zappacosta, recuperato dopo il problema al retto femorale, e l’amichevole è servita soprattutto per testare la condizione dell’esterno di centrocampo.