L’Atalanta deve rincorrere il Brusaporto. L’amichevole a Zingonia finisce 2-2

Il Brusaporto dà filo da torcere all’Atalanta nell’amichevole disputata mercoledì 5 ottobre a Zingonia. La squadra allenata dall’ex nerazzurro Filippo Carobbio (che milita in Serie D) è infatti andata due volte in vantaggio, con l’Atalanta che ha rimontato fino al 2-2 finale. Brusaporto in vantaggio al 30’ del primo tempo con Granillo, immediata la reazione dell’Atalanta che prima sbaglia un rigore con il giovane Vorlicky e poi pareggia con Ederson al 36’.