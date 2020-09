«L’Atalanta è concentrata per fare bene»

Muriel: squadre pronte per il Campionato «Sappiamo che lavorando bene e vincendo più partite possibili saremo lì a lottare per quel che resta sempre un sogno».

Luis Muriel non è tipo che si accontenta. «Sicuramente l’obiettivo è ripetere la stagione dello scorso anno, magari facendo attenzione e rimanendo concentrati in tutte le partite, soprattutto in quelle dove abbiamo perso quei punti che hanno lasciato in noi un po’ di rammarico, se non avessimo perso certe gare avremmo potuto lottare fino alla fine. Ci deve servire da lezione, sappiamo che lavorando bene e vincendo più partite possibili saremo lì a lottare per quel che resta sempre un sogno» ha detto l’attaccante colombiano ai microfoni di Sky Sport.

Grandi ambizioni per il bomber che lo scorso anno, spesso partendo dalla panchina, ha deciso tante partite e che insieme al connazionale Zapata e a Ilicic, ha trascinato a suon di gol la sua squadra. Muriel inserisce la sua squadra tra quelle che, chissà, magari potranno lottare per il titolo, del resto secondo lui «quest’anno saranno in tante a provarci».

Con un commento sulle altre squadre: «Quest’anno si sta rinforzando molto, stanno arrivando giocatori importanti, il Milan ha chiuso molto bene l’ultima stagione e avrà una gran voglia di far bene, ma non possiamo dimenticare squadre come Roma, Lazio e Napoli che in questi anni sono sempre arrivate in alto. Poi ci siamo anche noi - dice ancora Muriel -. Sicuramente sarà un bel campionato, non so se per la Juve sarà facile vincere come lo è stato negli anni precedenti, ma sicuramente quest’anno ci saranno più squadre a lottare per lo scudetto».

