L’Atalanta e i suoi tifosi sempre vicini

Il messaggio e gli scatti: «Io ci sono»

«Io ci sono». Sono queste le parole, in un coro collettivo, dei tifosi bergamaschi che attraverso Corner e L’Eco di Bergamo vogliono far sentire la loro voce: «Io ci sono e tifo Atalanta in questa partita storica contro il Real Madrid» è il loro messaggio virtuale.