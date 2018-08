L’Atalanta è tornata a casa da Israele

Domenica il Rezzato. Poi il tour de force L’Atalanta è soddisfatta e torna sorridente a casa. Partenza subito dopo la partita per l’Atalanta con il rientro in Italia da Israele all’alba di venerdì mattina.

Previsti due giorni di riposo, poi domenica la ripresa con la gara amichevole contro il Rezzato (serie D) alle 17,30 a Zingonia. Giovedì prossimo si scenderà in campo a Reggio Emilia con il match di ritorno contro l’Hapoel (ore 20 al Mapei Stadium). Infine si parte con il campionato: lunedì 20 c’è il Frosinone a Bergamo (ore 20,30).

In caso di passaggio del turno dell’Atalanta contro l’Haifa, come tutti si augurano, si aggiungeranno le due gare decisive di playoff (23 e 30 agosto) e in mezzo la seconda di campionato con la Roma, lunedì 27 all’Olimpico. Intanto sale la febbre europea per il match di ritorno: alle 12,30 di giovedì per Atalanta-Hapoel Haifa a Reggio Emilia erano già stati venduti 2.600 biglietti.

© RIPRODUZIONE RISERVATA