L’Atalanta ha venduto i diritti a Sky

La partita col Sarajevo in diretta tv La partita di giovedì sarà anche in tv: l’Atalanta ha venduto i diritti a Sky e quindi alle 20.30 sarà possibile vedere il match in diretta televisiva.

La sfida di Reggio Emilia di giovedì contro il Sarajevo sarà quindi più accessibile. Intanto l’Atalanta Store e il box office di viale Giulio Cesare continuano a vendere i biglietti, acquistabili anche sui canali on line e nei punti vendita Lis Lottomatica aperti. Sul sito ufficiale www.atalanta.it i dettagli con tutte le modalità sia per i biglietti di Europa League che per gli abbonamenti al campionato.

E il ritorno? Sarà il Sarajevo a gestire i diritti del match e quindi eventualmente a venderli a Sky, come ha fatto in questo caso la società Atalanta.

