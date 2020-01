«L’Atalanta mi ha fatto crescere»

Il grazie di Barrow sui Social

«Voglio cogliere l’occasione per ringraziare l’Atalanta che mi ha aiutato a crescere come uomo della squadra giovanile fino alla prima squadra». Da neo giocatore del Bologna, Musa Barrow saluta il suo ex club (è in prestito con obbligo di riscatto a giugno 2021) con un post su Instagram.