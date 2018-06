L’Atalanta nel labirinto del sorteggio

Tra gli avversari anche Maradona Dalle 13 la diretta su Bergamo Tv del sorteggio di Nyon per l’Europa League: in lizza come avversari dei nerazzurri anche i giocatori della Dinamo Brest di Diego.

Con il sorteggio dei primi due turni Preliminari di Europa League, oggi l’Atalanta dovrebbe conoscere l’avversaria che affronterà nelle sfide del 26 luglio e del 2 agosto. Il condizionale è d’obbligo perché i nerazzurri potrebbero anche essere affiancati a due potenziali club o addirittura a tre. A rendere complessa la questione è la volontà dell’Uefa di procedere al sorteggio del primo e del secondo turno preliminare quando ancora non si sono disputati i «preliminari dei preliminari».

D’altro canto, oggi l’Atalanta ha 7 probabilità su 37 (ossia il 19 per cento) di conoscere con certezza il nome della propria avversaria. Ciò accadrebbe però solo nel caso di incrocio con una di queste squadre: Hapoel Haifa (Israele), AEK Larnaca (Cipro), Jagiellonia Bailystok (Polonia), Aberdeen (Scozia), Djurgardens (Svezia), Dynamo Brest (Bielorussia) e Lillestrom (Norvegia). Mediaticamente parlando, sarebbe un gran colpo l’abbinamento con la Dynamo Brest che da maggio vanta come presidente e allenatore Diego Armando Maradona.

Il sorteggio, che non prevede dirette tv ma sarà trasmesso in streaming dalle 13 sul sito dell’Uefa e de L’Eco, sarà seguito anche da Bergamo Tv (canale 17, streaming www.bergamotv.it) con una puntata speciale di TuttoAtalanta: conduce Matteo De Sanctis, in studio i giornalisti Cesare Malnati e Giangavino Sulas.

