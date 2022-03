L’Atalanta nel mondo: ad Amsterdam «derby» con quattro nerazzurri

Calcio Sabato la sfida in amichevole fra l’Olanda di Hateboer, de Roon e Koopmeiners e la Danimarca di Maehle. Muriel in Colombia gioca e vince, ma la strada per i mondiali è in salita. Da Zingonia: pronti al rientro Boga, Malinovskyi e Miranchuk. Alla Viareggio Cup la squadra Under 18 in campo nei quarti contro il Genoa

L’Atalanta prosegue il suo lavoro a Zingonia sempre priva dei suoi 13 nazionali. Nella notte italiana di giovedì Luis Muriel ha giocato per 65’, senza segnare, nella Colombia che ha battuto la Bolivia 3-0 nelle qualificazioni mondiali, ma il pass per il Qatar resta abbastanza difficile per i Cafeteros. Sabato sera alle 20,45 saranno ben quattro i protagonisti del «derby» nerazzurro in programma ad Amsterdam fra Olanda e Danimarca: Hateboer, de Roon e Koopmeiners da una parte, Maehle dall’altra.

Al lavoro verso il Napoli

Agli ordini di Gasperini al Centro Bortolotti è rimasto così un drappello ridotto, con i riflettori puntati soprattutto sulla condizione degli infortunati in vista della ripresa del campionato, domenica 3 aprile alle 15 al Gewiss Stadium contro il Napoli. Lavoro differenziato per Boga (problemi a un ginocchio) e Toloi (stiramento a un flessore): l’attaccante ivoriano dovrebbe farcela per la sfida con i partenopei, mentre il difensore ne avrà ancora per qualche settimana. Alla ripresa del campionato torneranno disponibili anche Zappacosta (a Bologna era squalificato), Malinovskyi e Miranchuk che hanno superato i rispettivi problemi fisici che li avevano costretti a saltare la trasferta in Emilia prima della sosta. Oggi l’Atalanta si allenerà al mattino, quindi riposo domani e domenica e da lunedì ripresa. nei giorni successivi si completeranno i ranghi e il gruppo potrà rituffarsi in pieno nel clima del campionato e dell’Europa League (giovedì 7 aprile c’è la prima sfida dei quarti in Germania con il Lipsia).

