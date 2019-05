L’Atalanta nella storia: è in Europa!

Bergamo, è grande festa in centro -Diretta Siamo in Europa, per la prima volta in assoluto. L’Atalanta è in festa e anche tutta Bergamo. Il popolo dell’Atalanta gioisce a Reggio Emilia ma anche a Bergamo.

Una serata che entra nella storia dell’Atalanta e della nostra Bergamo: la squadra della nostra città giocherà il prossimo anno in Champions League, con il terzo posto in classifica che si è aggiudicata. È la prima volta nella storia dell’Atalanta. La festa è a Bergamo e a Reggio Emilia. Si scatena la festa allo stadio: sul campo con i tifosi al Mapei.

Anche Bergamo scende per strada con i caroselli delle auto e i tifosi ai Propilei. Chiusa viale Papa Giovanni per la tantissima gente in strada a festeggiare. Nella notte la festa proseguirà con l’arrivo della squadra.

In campo la gioia e l’emozione della famiglia Percassi, con l’abbraccio tra Antonio Percassi e mister Gasperini. L’allenatore viene abbracciato dai suoi giocatori che lo inneggiano : il mister lancia la sua giacca in tribuna e fa festa con la squadra e i tifosi.

In lacrime il presidente Percassi: «Un risultato strabiliante, fantastico. Abbiamo giocato bene. Il primo abbraccio è stato per Gasperini, per tutta la vita». E aggiunge: «Scontato che il mister resterà con noi per sempre».

Atalanta e Inter in Champions, Milan e Roma in Europa League: questo l’epilogo degli ultimi 90 minuti di A. L’Atalanta ha battuto il Sassuolo per 3-1, mentre l’Inter ha piegato per 2-1 la resistenza dell’Empoli, vanificando il successo del Milan a Ferrara (3-2) che chiude quinto. La Roma chiude sesta con il 2-1 al Parma nella sera dell’addio di Daniele De Rossi.

