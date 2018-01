L’Atalanta pensa a Giaccherini

Tifosi perplessi sull’addio di Kurtic La cessione di Kurtic lascia perplessi i tifosi. Intanto la società starebbe pensando al centrocampista del Napoli Giaccherini.

La notizia dell’imminente cessione di Jasmin Kurtic (con la Spal candidata numero uno a ingaggiarlo con l’operazione valutata sui 4-5 milioni di euro) sta scatenando la reazione di molti tifosi atalantini che ritengono importante il contributo del trequartista sloveno per la causa nerazzurra. I suoi pregi sono sicuramente lo spessore umano e le qualità tecniche che da un paio di stagioni mette a disposizione di mister Gian Piero Gasperini. Del resto le cifre parlano di un rendimento a buoni livelli: un totale di 58 presenze corredate da 6 gol.

Al tempo stesso, però, da un po' di tempo il suo utilizzo non è più quello di una volta. L’organico atalantino, infatti, dispone di altre pedine concorrenziali nello stesso ruolo. Potrebbe anche essere plausibile che il giocatore aspiri a trovare più spazio in campo e quindi che auspichi, anche se malincuore, di poter vestire un’altra casacca. Rimanendo in tema di mercato invernale è il caso di rassicurare i sostenitori che pezzi pregiati in uscita non dovrebbero lasciare Bergamo. Sia Caldara, sia Spinazzola, già sotto contratto con la Juventus, rimarranno senza ombra di dubbio sino al termine del campionato. Medesimo discorso anche su Cristante e Freuler, nonostante un paio di club abbiano bussato con insistenza alle porte di Zingonia. Con ogni probabilità andrà altrove il bergamasco doc Melegoni: se così, si accaserà (ma solo in prestito) in una squadra di serie B per accumulare esperienza. Stessa via la percorse un certo Caldara tre campionati fa.

Ma attenzione: in entrata non è da escludere l’ingaggio di Emanuele Giaccherini, l’esterno trentaduenne in forza al Napoli conteso tra Atalanta e Chievo. In caso di fumata bianca sarebbe certamente una buona notizia.

