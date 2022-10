L’Atalanta perde l’imbattibilità, ma la classifica rimane più che lusinghiera

Non rimane che prenderne atto tanto più che il flop è sopraggiunto contro un’avversaria di rango. Per mettere sotto una Lazio a dir poco in forma, ci sarebbe voluta un’Atalanta altrettanto in palla . Viceversa i nerazzurri sono incappati in una giornata storta nella quale non c’è stata la minima traccia del gioco e del carattere evidenziato sino a questo momento.

Ma a tutti capita una giornata no, l’importante, a questo punto, è fare una diagnosi profonda di ciò che non ha funzionato per rimettersi in carreggiata nel più breve tempo possibile. La classifica in fondo è ancora più che dignitosa, il terzo posto proprio in condivisione con la Lazio è una posizione invidiabile per una squadra che sino ad ora può sicuramnte ambire ad un posto che la faccia tornare nelle coppe europee.