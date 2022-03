L’Atalanta riparte senza i 14 nazionali. L’Under 18 agli ottavi della Viareggio Cup

Settimana di lavoro a ranghi ridotti per l’Atalanta, fondamentale per recuperare le energie dopo gli ultimi impegni ravvicinati e in vista del rush finale tra campionato ed Europa League. Ovviamente il discorso non vale per i numerosi giocatori che hanno dovuto rispondere alla chiamata delle rispettive nazionali, tra gare di qualificazione ai Mondiali 2022 in Qatar e amichevoli varie. Sono 14 i nerazzurri in giro per il mondo in questi giorni con le rappresentative dei propri Paesi: Pessina (Italia), Demiral (Turchia), Djimsiti (Albania), Maehle (Danimarca), Hateboer, de Roon e Koopmeiners (Olanda), Freuler (Svizzera), Pasalic (Croazia), Mihaila (Romania), Musso (Argentina), Muriel (Colombia), Boga (Costa d’Avorio) e Scalvini (Italia Under 21). Sono rimasti a Bergamo i portieri Sportiello e Rossi, più Palomino, Zappacosta, Pezzella, Malinovskyi e Miranchuk. Questi ultimi due reduci da problemi fisici di lieve entità che dovrebbero essere ormai superati. Più complicate le condizioni di Toloi (lesione al flessore), Zapata (infortunio alla coscia) e Ilicic (situazione personale) che non riprenderanno il lavoro in gruppo. All’orizzonte c’è Atalanta-Napoli: la gara che seguirà la sosta è in programma domenica 3 aprile alle 15 al Gewiss Stadium.