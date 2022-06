L’Atalanta riscatta Demiral dalla Juve per 20 milioni

L’Atalanta ha riscattato il difensore 24enne Merih Demiral dalla Juventus dopo la stagione in prestito. Venti milioni il saldo dell’operazione, oltre ai due e mezzo onerosi la scorsa estate per assicurarsi il nazionale turco. Per il turco il club nerazzurro aveva già sborsato 2,5 milioni (più altri 2,5 milioni di eventuali bonus) per il prestito la scorsa estate, ora l’operazione si perfeziona con il riscatto, per il quale proprio oggi scadeva la «finestra». Se dopo questa operazione dovesse scattare un ulteriore cessione del giocatore da parte dell’Atalanta, al club bianconero spetterebbe il 10% della cifra incassata.