L’Atalanta ritrova Toloi: il capitano si allena in gruppo in ritiro. C’è anche Cambiaghi

L’Atalanta ritrova Rafael Toloi. Il capitano nerazzurro ha superato il fastidio alla caviglia che l’aveva costretto finora a restare a Zingonia ed è tornato ad allenarsi con il gruppo giovedì 14 luglio 2022 nel ritiro a Clusone, accolto dagli applausi dei tifosi nella seduta pomeridiana a porte aperte. Con Toloi è arrivato in ritiro anche Nicolò Cambiaghi, attaccante classe 2000, rientro dopo due stagioni in prestito in B ma finora alle prese con un’infiammazione tendinea. Hanno lavorato a parte invece Demiral (affaticamento, non preoccupa) e il lungodegente Zappacosta.